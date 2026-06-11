DE
FR
Abonnieren

Das erste WM-Tor ist da
Quinones schiesst Mexiko gegen Südafrika in Führung

Das erste WM-Tor ist da. Quinones schiesst Mexiko gegen Südafrika in Führung und bringt die Heimmannschaft so zum klaren Sieg.
Publiziert: vor 41 Minuten
Kommentieren
Fussball-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen