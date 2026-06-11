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WM 2026
WM 2026: Mexikos Quinones schiesst das erste Tor der WM
Das erste WM-Tor ist da
Quinones schiesst Mexiko gegen Südafrika in Führung
Das erste WM-Tor ist da. Quinones schiesst Mexiko gegen Südafrika in Führung und bringt die Heimmannschaft so zum klaren Sieg.
Publiziert: vor 41 Minuten
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