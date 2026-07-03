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WM 2026
Bern: Blick-Reporter sucht in der Nach Schweizer Fans
Boccia zum Wach bleiben
Nati-Fan macht direkt die ganze Nacht durch
Blick-Reporter Joël Hahn ist in der Nacht vor dem Schweiz-Spiel in Bern unterwegs und trifft einen Fan, der gleich die ganze Nacht durchmacht.
Publiziert: 05:02 Uhr
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