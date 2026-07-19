Das Finalspiel der Fussball-WM beginnt in wenigen Stunden. Das Duell zwischen Spanien und Argentinien wird im MetLife Stadium in New Jersey stattfinden. Die Vorfreude im benachbarten New York hält sich aber noch in Grenzen, wie Blick-Fussballreporter Lucas Werder meint.
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