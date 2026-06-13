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Blick-Reporter in der WintiArena
«Hier geht die Party voll ab!»

Blick-Reporter Beat Michel verfolgt das WM-Spiel gegen Katar in der WintiArena. Dort ist die Stimmung mehr als ausgelassen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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