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WM 2026
Blick-Reporter Beat Michel berichtet live aus der WintiArena
Blick-Reporter in der WintiArena
«Hier geht die Party voll ab!»
Blick-Reporter Beat Michel verfolgt das WM-Spiel gegen Katar in der WintiArena. Dort ist die Stimmung mehr als ausgelassen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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