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Blick ins WM-Camp
Katar bereitet sich mit US-Rap und Dummys auf die Nati vor

Blick ins WM-Camp der Katarer in Montecito (Kalifornien)! Im Training läuft US-Rap, und auch die Dummys müssen einiges aushalten.
Publiziert: 18:39 Uhr
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