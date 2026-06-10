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WM 2026
WM 2026: Katar bereitet sich mit US-Rap auf die Nati vor
Blick ins WM-Camp
Katar bereitet sich mit US-Rap und Dummys auf die Nati vor
Blick ins WM-Camp der Katarer in Montecito (Kalifornien)! Im Training läuft US-Rap, und auch die Dummys müssen einiges aushalten.
Publiziert: 18:39 Uhr
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