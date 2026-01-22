DE
Wie von Blick angekündigt
Sohm schliesst sich Liga-Konkurrent Bologna an

Simon Sohm wird wie erwartet Teamkollege von Remo Freuler. Bologna leiht Sohm zunächst für ein halbes Jahr aus und besitzt dann eine Kaufoption.
Publiziert: vor 19 Minuten
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Simon Sohm wechselt leihweise zu Bologna.
Foto: IMAGO/Jan Huebner
Julian SigristRedaktor Sport

Nach nur einem halben Jahr verlässt Simon Sohm (24) die AC Fiorentina bereits wieder. Wie von Blick angekündigt, wechselt der Mittelfeldspieler zu Liga-Konkurrent Bologna, wo er zum Teamkollegen von Remo Freuler (33) wird. Der Zürcher wird zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen, anschliessend besitzen die Rossoblù eine Kaufoption.

Für Sohm ist Bologna bereits die dritte Station in Italien. Im Sommer 2020 war er vom FCZ zu Parma gewechselt, wo er während fünf Jahren 155 Partien in der höchsten und zweithöchsten italienischen Liga absolvierte. Im vergangenen Sommer folgte für rund 16 Millionen Franken der Schritt zu Fiorentina, wo er zuletzt aber immer häufiger auf der Bank platz nehmen musste. In den letzten sechs Partien kam er nur gerade auf 33 Einsatzminuten.

