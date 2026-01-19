DE
Nach enttäuschenden Monaten
Nati-Spieler vor Wechsel innerhalb der Serie A?

Nach nur einem halben Jahr in Florenz packt Simon Sohm bereits seine Koffer. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Bologna und trifft dort auf Nati-Kollege Remo Freuler.
Publiziert: 17:04 Uhr
Simon Sohm hatte zuletzt bei Fiorentina einen schweren Stand. Nun wechselt er zu Bologna.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Bologna erwies sich in den vergangenen Jahren als gutes Pflaster für Schweizer Fussballer – nun soll ein weiterer hinzukommen. Gemäss Blick-Informationen arbeitet der Klub an einem Leih-Tauschgeschäft, in dem Simon Sohm (24) involviert ist: Der Zürcher soll bis im Sommer zu Bologna wechseln, Giovanni Fabbian im Gegenzug zur Fiorentina. Dabei sollen sich die Rossoblù eine Kaufoption sichern. 

Der letztjährige Cupsieger könnte Sohm genau das bieten, was ihm zuletzt fehlte und im Hinblick auf die WM besonders wichtig ist: regelmässige Spielpraxis. In Bologna würde er zudem auf Remo Freuler (33) treffen. Gut möglich, dass die beiden schon bald gemeinsam im 4-2-3-1-System von Trainer Vincenzo Italiano (48) auflaufen.

Kommt der Deal zustande, wirkt er auf den ersten Blick überraschend. Schliesslich war Sohm erst im vergangenen Sommer von Parma zur Fiorentina gewechselt. Rund 16 Millionen Franken liess sich der Klub aus der Toskana den ehemaligen FCZ-Junior kosten – mit dem klaren Ziel, die internationalen Plätze anzugreifen. Doch es kam anders: Fiorentina erwischte einen historischen Fehlstart, trennte sich von Trainer Stefano Pioli (60) und steckt derzeit im Abstiegskampf.

Auch für Sohm persönlich entwickelte sich die Situation jüngst unbefriedigend. Unter dem neuen Coach Paolo Vanoli (53) nahm seine Einsatzzeit kontinuierlich ab. Entsprechend wurden die Gerüchte um einen Winterwechsel lauter – nun scheinen sie Realität zu werden.

