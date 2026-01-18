DE
Wechsel in die 2. Bundesliga?
Ex-FCZ-Profi Katic lockt Stürmer-Star Dzeko

Es wäre ein Sensations-Transfer: Schalke 04 will Stürmer-Star Edin Dzeko in die 2. Bundesliga holen. Auch aus Frankreich gibts Interesse.
1/5
Edin Dzeko steht bei der Fiorentina vor dem Abgang.
Darum gehts

  • Schalke 04 verhandelt mit Edin Dzeko (39) über einen Winterwechsel
  • Paris FC bietet finanzielle Konkurrenz, Jugendklub Zeljeznicar scheidet als Option aus
  • Dzeko verliess Zeljeznicar Sarajevo 2005 im Alter von 18 Jahren
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Kommt es zum Star-Transfer in der 2. Bundesliga? Sky berichtet am Samstag, dass der FC Schalke 04 mit Star-Stürmer Edin Dzeko (39) verhandelt. Der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft Bosnien und Herzegowinas kommt seit seinem Sommerwechsel von Fenerbahce zu Fiorentina meist nur als Einwechselspieler zum Zug. Ein Abschied noch in diesem Winter scheint wahrscheinlich.

Nach Informationen der «Bild» soll sein Vertrag in Florenz demnächst aufgelöst werden. Der aktuelle Leader der 2. Bundesliga biete dem deutschen Meister von 2009 (mit Wolfsburg) einen stark leistungsbezogenen Vertrag bis zum Sommer – inklusive dicker Aufstiegsprämie.

Für einen Wechsel zu den Königsblauen sprechen der Trainer und ein Teamkollege. Trainer Miron Muslic (43) und Ex-FCZ-Verteidiger Nikola Katic (29) kennt Dzeko aus dem Umfeld der Nationalmannschaft bestens. Die Idee des Schalke-Wechsels soll in Gesprächen in der Länderspielpause im November aufgekommen sein. Laut «Bild» hat sich Dzeko dann von sich aus bei Schalke gemeldet.

Konkurrenz aus Ligue 1 – Jugendklub träumte vergebens

Finanziell wäre ein anderes Ziel lukrativer: Ligue-1-Aufsteiger Paris FC kämpft gegen den Abstieg und will Dzeko Medienberichten zufolge ebenfalls verpflichten. Das nötige Kleingeld für Verstärkungen fehlt dem Klub der Besitzer des Luxuskonzerns Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) nicht.

Zwischenzeitlich wurde auch über eine Rückkehr in die Heimat spekuliert. Dzeko hat sich in der kroatischen Hauptstadt Zagreb mit Verantwortlichen seines Jugendklubs Zeljeznicar Sarajevo getroffen, um sich über die Zukunft des Vereins zu unterhalten. Die Fans des Eisenbahner-Klubs begannen zu träumen. Am Freitag meldete Dzekos Management dann aber, dass ein Transfer zu diesem Zeitpunkt nicht realistisch sei. «Wir haben nicht über einen Transfer geredet, sondern über die Vision der Zeljeznicar-Führung für die Zukunft.»

Dzeko verliess die Blauen aus Sarajevo 2005 im Alter von 18 Jahren. Via zwei Stationen in Tschechien kam er zum VfL Wolfsburg, von wo aus er zu ManCity, zur Roma, Inter und Fenerbahce weiterzog.

