Vorzeitige Verlängerung
Union Berlin bindet Trainer Baumgart

Steffen Baumgart hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Union Berlin vorzeitig verlängert.
Publiziert: 12:27 Uhr
Steffen Baumgart verlängert bei Union Berlin.
Foto: Getty Images
Carlo Steiner

Zum Jahresende 2024 übernahm der ehemalige Union-Spieler das Traineramt bei den Ostberlinern. Nach den ersten 16 Runden der laufenden Bundesliga-Saison, nach denen Union überraschend auf Tabellenplatz neun steht, wird sein Vertrag vorzeitig verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen. Über die Laufzeit des neuen Vertrags macht der Klub keine Angabe.

Der gebürtige Rostocker führte das Team aus dem Berliner Stadtteil Köpenick, der seit dem Abgang von Urs Fischer Kontinuität auf der Trainerbank vermissen liess, in der abgelaufenen Saison zum Klassenerhalt. Der Wunsch ist nun, dass Baumgart diese Kontinuität zurückbringt. 

Die aktuelle Platzierung «unterstreicht die gewachsene Stabilität», schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. «Steffen hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und es geschafft, ihr Stabilität und Klarheit zu geben. Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir spüren täglich, wie geschlossen hier auf dem Platz und darüber hinaus gearbeitet wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen», lässt Sportchef Horst Heldt zitieren. 

«Für mich war von Anfang an entscheidend, dass wir hier gemeinsam arbeiten, mit Vertrauen und einer klaren Idee von Fussball. Union steht für Zusammenhalt und eine konsequente Haltung auf dem Platz, die ich sehr zu schätzen weiss. Wir haben eine stabile Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen und erfolgreich sein wollen», erklärt Baumgart. 

Vor seinem Engagement in der Hauptstadt stand Baumgart in seiner Karriere im Profibereich beim SC Paderborn, dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV an der Seitenlinie. 

