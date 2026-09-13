DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Fussball: Heftige Fan-Proteste nach Valencias Niederlage
Valencia in der Krise
Fans beleidigen Mannschaft nach Niederlage
Valencias Krise spitzt sich zu. Nach nur einem Punkt aus fünf Spielen in LaLiga empfingen 200 Fans die Mannschaft mit wütenden Rufen.
Publiziert: 12:16 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen