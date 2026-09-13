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Valencia in der Krise
Fans beleidigen Mannschaft nach Niederlage

Valencias Krise spitzt sich zu. Nach nur einem Punkt aus fünf Spielen in LaLiga empfingen 200 Fans die Mannschaft mit wütenden Rufen.
Publiziert: 12:16 Uhr
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