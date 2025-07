Nach Informationen von Blick wird die MLS-Franchise D.C. United am Dienstag die Verpflichtung des Schweizers René Weiler (51) publik machen. Der Ex-Sportchef und -Trainer von Servette wird in rund 14 Tagen in Washington einsteigen.

René Weiler kehrt als Trainer von D.C. United ins Fussball-Business zurück

Weiler übernimmt den drittletzten Platz in der Eastern Conference

Sven Schoch Reporter Sport

Rund sieben Wochen nach seinem abrupten Ausstieg bei Servette als Sportchef kehrt René Weiler ins Trainer-Business zurück. Im nächsten WM-Gastgeberland USA übernimmt der 51-jährige Winterthurer nach Blick-Infos den sportlich schlingernden Verein D.C. United. Aktuell ist das Team aus der Hauptstadt Washington in der Eastern Conference an drittletzter Stelle klassiert.

Der Star der Equipe ist der belgische Stürmer Christian Benteke (34) – vom Mann mit der Erfahrung von 280 Premier-League-Einsätzen hängt viel ab. In der US-Liga produziert er im Schnitt in jedem zweiten Spiel ein Tor.

Nach den Engagements in Nürnberg, beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht, in Kairo bei Al Ahly und den Kashima Antlers in Japan nimmt Weiler die fünfte Challenge im Ausland in Angriff. Schon im vergangenen Herbst deutete er an, dass ihn ein Abenteuer ausserhalb der Super League reizen würde. Im Winter lag ihm eine Offerte von Vancouver vor – Servette legte indes das Veto ein.

Vermögende Besitzer setzen auf Weiler

D.C United gehört zu den Gründungs-Mitgliedern der Major League Soccer. Die letzte ihrer vier Meister-Trophäen gewann die Organisation 2004. Seit 2019 zeigt die Kurve steil gegen unten. Zuletzt hat die United die Playoffs fünfmal in Serie verpasst.

Geführt wird der Verein von den beiden Wirtschafts-Anwälten Steve Kaplan und Jason Levien, beide waren temporär am NBA-Klub Memphis Grizzlies beteiligt. Das Duo kontrollierte zudem während Jahren den englischen Fussball-Klub Swansea City, erst im November vor einem Jahr zogen sich die beiden US-Investoren zurück.

Bei der 1:2-Niederlage gegen Galaxy in Los Angeles wurde Weiler auf der Tribüne gesichtet, zwei Tage später hat er sich mit den sehr vermögenden United-Besitzern auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Bis zur Beschaffung aller Arbeits- und Visa-Papiere muss sich Weiler noch etwas gedulden – in rund zwei Wochen ist mit seinem Einstand zu rechnen.