DE
FR
Abonnieren

Türken besitzen Kaufoption
Bayern gibt Verteidiger an Galatasaray ab

Galatasaray verstärkt für den Rest der Saison seine Defensive: Von den Bayern stösst Sacha Boey leihweise nach Istanbul.
Publiziert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/2
Für Sacha Boey gibts bei Bayern keinen Platz mehr, weshalb er an seinen Ex-Klub Galatasaray ausgeliehen wird.
Foto: IMAGO/Eibner
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Während das Transfer-Fenster in den Top-5-Ligen seit Montag zu ist, dürfen die Klubs der türkischen Süper Lig weiterhin neue Spieler verpflichten – so auch Galatasaray, welches sich nun die Dienste von Sacha Boey sichert. Der französische Aussenverteidiger wird bis zum Ende der Saison vom FC Bayern ausgeliehen, wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano auf Social Media schreibt. Demnach besitzen die Türken auch eine Kaufoption.

Die Leihe nach Istanbul ist für Boey eine Rückkehr: Zwischen 2021 und 2024 lief er in 83 Partien für Galatasaray auf und feierte zwei türkische Meistertitel, ehe er im Sommer 2024 für rund 27 Millionen Franken nach München wechselte. Dort ist er auch wegen einer hartnäckigen Magen-Darm-Grippe, welche ihn wochenlang ausser Gefecht setzte, zuletzt aber nicht mehr erste Wahl gewesen.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
FC Bayern München
FC Bayern München
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Galatasaray Istanbul
        Galatasaray Istanbul
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers