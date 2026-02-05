Galatasaray verstärkt für den Rest der Saison seine Defensive: Von den Bayern stösst Sacha Boey leihweise nach Istanbul.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Während das Transfer-Fenster in den Top-5-Ligen seit Montag zu ist, dürfen die Klubs der türkischen Süper Lig weiterhin neue Spieler verpflichten – so auch Galatasaray, welches sich nun die Dienste von Sacha Boey sichert. Der französische Aussenverteidiger wird bis zum Ende der Saison vom FC Bayern ausgeliehen, wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano auf Social Media schreibt. Demnach besitzen die Türken auch eine Kaufoption.

Die Leihe nach Istanbul ist für Boey eine Rückkehr: Zwischen 2021 und 2024 lief er in 83 Partien für Galatasaray auf und feierte zwei türkische Meistertitel, ehe er im Sommer 2024 für rund 27 Millionen Franken nach München wechselte. Dort ist er auch wegen einer hartnäckigen Magen-Darm-Grippe, welche ihn wochenlang ausser Gefecht setzte, zuletzt aber nicht mehr erste Wahl gewesen.

