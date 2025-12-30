Tottenham Hotspur soll sich mit der Verpflichtung von Bayern-Profi Leon Goretzka beschäftigen. Deutsche Medien berichten, dass eine Trennung wahrscheinlich sei – allerdings erst im Sommer.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Hinter der Zukunft von Leon Goretzka (30) steht ein grosses Fragezeichen, denn sein Vertrag beim FC Bayern München endet nach dieser Saison. Wobei, so gross ist es gemäss «Sportbild» offenbar dann doch nicht. Denn das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers soll nicht verlängert werden. Die Frage ist nur: Geht er schon im Winter?

Einen potenziellen Abnehmer soll es in der Premier League zumindest geben: Tottenham Hotspur. Was anfänglich in Spanien als Gerücht kursierte, bestätigt nun ein Bericht von Transferexperte Dean Jones beim englischen Portal Teamtalk. Demnach soll vor allem Spurs-Coach Thomas Frank (52) stark an einer Verpflichtung des 67-fachen deutschen Nationalspielers interessiert sein.

Goretzka soll den Londonern bereits angeboten worden sein. «Sportbild» schreibt allerdings, dass im Winter kein Wechsel erfolgen werde. Dies deckt sich mit Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg, der schreibt, dass Tottenham keinen Januar-Transfer anstrebe.

