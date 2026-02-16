DE
FR
Abonnieren

Zweifacher Nationalspieler Portugals
FCZ holt Offensivakteur aus Portugal

Ivan Cavaleiro wechselt aus Portugal zum FC Zürich. Der 32-Jährige spielte schon für die A-Nationalmannschaft der Portugiesen.
Publiziert: vor 58 Minuten
Kommentieren
1/4
Ivan Cavaleiro schliesst sich per sofort dem FCZ an.
Foto: Getty Images
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Wie der FCZ am Montag mitteilt, wechselt der ehemalige portugiesische Internationale Ivan Cavaleiro (32) per sofort zu den Zürchern. Der Offensivspieler hat beim Neunten der Super League einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. Schweizer Klubs können noch bis Montagabend um Mitternacht Spieler von anderen Klubs verpflichten.

Cavaleiro schaffte 2013 bei Benfica Lissabon den Sprung in die erste Mannschaft. Nach Stationen in Spanien, Frankreich, England und der Türkei spielte der 32-Jährige in der aktuellen Saison in seiner Heimat beim CD Tondela. Für die A-Nationalmannschaft absolvierte der Portugiese 2014 zwei Pflichtländerspiele. Beim FCZ wird Cavaleiro die Rückennummer 8 tragen.

Noch näher dran am FC Zürich

Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Portugal
Portugal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Portugal
        Portugal