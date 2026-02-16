Ivan Cavaleiro wechselt aus Portugal zum FC Zürich. Der 32-Jährige spielte schon für die A-Nationalmannschaft der Portugiesen.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Wie der FCZ am Montag mitteilt, wechselt der ehemalige portugiesische Internationale Ivan Cavaleiro (32) per sofort zu den Zürchern. Der Offensivspieler hat beim Neunten der Super League einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. Schweizer Klubs können noch bis Montagabend um Mitternacht Spieler von anderen Klubs verpflichten.

Cavaleiro schaffte 2013 bei Benfica Lissabon den Sprung in die erste Mannschaft. Nach Stationen in Spanien, Frankreich, England und der Türkei spielte der 32-Jährige in der aktuellen Saison in seiner Heimat beim CD Tondela. Für die A-Nationalmannschaft absolvierte der Portugiese 2014 zwei Pflichtländerspiele. Beim FCZ wird Cavaleiro die Rückennummer 8 tragen.

