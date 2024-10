«Zürich braucht das dringend» FCZ-Sportchef Malenovic pocht auf neues Stadion

Im Podcast «FORZA!» spricht Milos Malenovic mit Blick-Fussballchef Tobias Wedermann über die ewige Frage eines neuen Fussballstadions in Zürich. Der FCZ-Sportchef sagt, was ein neues Stadion bringen würde und nimmt auch die Zürcher Behörden in die Pflicht.