Zürcher setzen auf die Jugend «FCZ-Umbruch? Da standen mir alle Haare zu Berge»

Bei den Zürcher Klubs ist in diesem Wintertransfer-Fenster schon sehr viel los. Beim FCZ deutet sich ein Jugend-Umbruch an. Während Blick-Fussballchef Tobias Wedermann an die Jungen glaubt, hat Reporter Florian Raz Zweifel am Zeitpunkt.

Publiziert: vor 50 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten