1/4 Der FC Basel postete auf X seinen Starspieler Xherdan Shaqiri im Fasnachts-Look. Foto: X / @FCBasel1893

Pascal Keusch Redaktor Sport

Am Montagmorgen früh starteten die «drey scheenschte Dääg» in Basel. Für Xherdan Shaqiri ist es nach Jahren im Ausland die erste Fasnacht, bei der er wieder in seiner Heimat ist. Passend dazu präsentiert sich der FCB-Star unter einer traditionellen Maske. Dazu trägt er das diesjährige Fasnachtsshirt des FCB, das mit Fasnachtsfiguren geschmückt ist. Vor einer Woche hatte Shaqiri höchstpersönlich das neue Trikot an einer Schnitzelbank im Theater Fauteuil vorgestellt.

Basel-Rückkehrer Shaqiri ist an der ganzen Fasnacht ein Thema. Einige Formationen haben Shaqiris Heimkehr zum Sujet gewählt. Auch FCB-Trainer Fabio Celestini sagte vor dem Luzern-Spiel (1:1), dass er den Morgestraich um vier Uhr früh sicher live miterleben werde. Der gebürtige Waadtländer hat kein Problem damit, wenn seine Schützlinge der Fasnacht beiwohnen. Den traditionellen Cortège wird das Team sogar gemeinsam besuchen.