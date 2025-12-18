Alain Kunz Reporter Fussball

Uiuiui YB! Sechs Gegentore in Wankdorf. Diese Saison hat man schon mal eine heftige Klatsche kassiert: das 0:5 in Lausanne. Aber 2:6? Zu Hause? Da kann defensiv einiges nicht gestimmt haben. Und so gibt’s auch gnadenlos tiefe Noten für die nicht existente Abwehrarbeit. Wie die Einser für die Innenverteidigung, die total im Schilf stand. Wie auch Andrews rechts. Smith entgeht der Maximalstrafe wegen seiner Jugend. Der Rest? Alles Zweier. Mit zwei Ausnahmen: Freigeist Sanches ist halt trotz allem stark. Assist, Tor, gute Einfälle, Penalty rausgeholt, der dann nur wegen eines hauchdünnen Offsides nicht gegeben werden konnte. Und Goalie Keller, der einen Elfer hält. Und bei keinem Tor richtig schlecht aussieht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Rhodri Smith bis 46., Darian Males bis 46., Dominik Pech bis 61., Christian Fassnacht bis 61., Sandro Lauper bis 82. – Olivier Mambwa ab 46., Chris Bedia ab 46., Armin Gigovic ab 61. (zu kurz für eine Bewertung), Alan Virginius ab 61. (zu kurz für eine Bewertung), Rayan Raveloson ab 82. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Vier Tore in einem Spiel? Da ergibt sich die Note von selbst: Eine glatte 6 für Luke Plange! Der Rest: Fast alle sackstark. Es hagelt deshalb Fünfer. Denn sechs Tore im Wankdorf zu machen, das ist historisch. Das gelang zum Beispiel Atalanta Bergamo in seiner Zeit der Hochblüte in der Champions League 2024. Oder dem FC Basel im Jahr 2005. Und es soll an dieser Stelle auch gesagt sein: Wenn der totale Fussball, dieses hohe Pressen, in der Anfangsphase teils mit fünf, sechs Spielern (was eigentlich Wahnsinn ist), gepaart mit schnellem, vertikalem Spiel aufgeht – dann ist das einfach geil zum Anschauen. Die Coaches kriegen hier keine Noten. Aber Gerald Scheiblehner hätte sich eine verdient: Es wäre eine glatte Sechs gewesen …

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Maximilian Ullmann bis 64., Samuel Krasniqi bis 64., Oscar Clemente bis 73., Simone Stroscio bis 90., Jonathan Asp Jensen bis 90. – Matteo Mantini ab 64., Salifou Diarrassouba ab 64., Nikolas Muci ab 73., Nico Rissi ab 90., Tomas Veron ab 90. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.