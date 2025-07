Knipser Vladi vor Abgang beim FC Lugano

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden – auch in Sachen Transfers, denn da tut sich was.

Shkelqim Vladi (l.) dürfte den FC Lugano in Kürze verlassen. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Nach einer enttäuschenden Saison scheint die Zukunft von Lugano-Stürmer Shkelqim Vladi (24) weit weg vom Tessin zu sein. «Der Spieler und sein Agent haben den Wunsch hinterlegt, den Klub zu verlassen. Dem haben wir stattgefunden», sagt Luganos Chief Sports Officer Sebastian Pelzer (44) zu Blick.

Dabei erzählt der Deutsche aus dem Nähkästchen, dass kürzlich ein Transfer geplatzt ist. Ob es sich um einen Klub aus der Schweizer oder aus dem Ausland handelte, wollte er jedoch nicht preisgeben. In den letzten Tagen war die Rede von einem Interesse vom FC St. Gallen. Ob sich daraus was ergibt, bleibt abzuwarten. «Wir sind mit dem Spieler in Gesprächen und werden sehen, was die nächsten Wochen ergeben», so Pelzer.

Das Abenteuer von Vladi in Lugano war nicht besonders erfolgreich. In zwei Jahren spielte er 76 Spiele für die Bianconeri und erzielte lediglich 16 Treffer. Im Vergleich: Beim FC Aarau in der Challenge League gelangen ihm in 36 Spielen 19 Tore. Eine Torquote, von der sie im Tessin nur träumen konnten. Nun will Vladi seine Karriere anderswo neu lancieren.