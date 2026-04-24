Die News der Woche
Eigentlich wollte Lugano – wie schon im vergangenen Jahr – erneut als Retter in der Not für GC einspringen. Die Hoppers und das Sportamt von Lugano hatten sich bereits darauf geeinigt, das Barrage-Heimspiel im Cornaredo auszutragen, da der Letzigrund wegen eines Konzerts belegt ist. Doch nun kommt alles anders: Nach den Cup-Ausschreitungen von GC-Fans in Lausanne hat die Kantonspolizei Tessin der Stadt Lugano gemäss Blick-Informationen untersagt, das Cornaredo-Stadion für das Barrage-«Heimspiel» an die Zürcher zu vermieten.
Die grosse Frage
Wird Lugano zum Partycrasher? In Thun ist alles bereit für die grosse Meisterparty. Damit diese starten kann, müssen die Berner Oberländer gegen die Tessiner gewinnen. Ganz so einfach ist das Unterfangen aber nicht. Lugano ist seit vier Partien ungeschlagen und hat lediglich zwei Tore kassiert.
Gesagt ist gesagt
«Aber wir wissen, was wir können, und wir wissen, wie wir sie schlagen können. Ich will nach dem Spiel nicht zusehen müssen, wie die Leute auf den Platz stürmen, um zu feiern: Wir wollen das verhindern, und wir brauchen die drei Punkte, um den Anschluss an Europa zu halten», so Mittelfeldspieler Uran Bislimi an der Pressekonferenz, der gerne den Partycrasher spielen würde.
Mögliche Aufstellung
Saipi; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Steffen, Dos Santos; Koutsias.
Wer fehlt?
David von Ballmoos (verletzt). Damian Kelvin (gesperrt).
Hast du gewusst, dass...
Lugano gegen Thun in dieser Saison eine positive Bilanz hat? Zwar haben die Bianconeri die allererste Partie der Saison gegen den kommenden Meister verloren. Danach gab es aber zwei 1:0-Siege – den letzten am Ostersamstag.
Aufgepasst auf
Mattia Zanotti. Der Rechtsverteidiger gilt als Abgangskandidat im kommenden Sommer. Schon vor einem Jahr stand er vor einem Transfer, dieser platzte. In der Zwischenzeit hat er den Berater gewechselt. Allerdings hat er nicht die beste Saison hinter sich, was seine Karten nicht unbedingt verbessert hat.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:
- Grgic 4,4
- Delcroix 4,4
- Von Ballmoos 4,3
Hier gehts zu allen Tessiner Noten.
Der Schiedsrichter
Anjoen Kanagasingam steht im Letzigrund als Unparteiischer im Einsatz. Assistiert wird er von VAR Lukas Fähndrich.
Der Gegner
Thun ist drauf und dran das Wunder zu vollbringen und als Aufsteiger Meister zu werden. Linksverteidiger Michael Heule ist voller Vorfreude. Hier kommt das Thun-Inside.
Die Spiele am Wochenende
Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr
Sa., GC – Luzern, 18 Uhr
Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr
So., Basel – Sion, 14 Uhr
So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr
So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19