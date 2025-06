1/8 Kritische Saison-Bilanz von Spitzen-Schiedsrichter-Boss Daniel Wermelinger: «Wir waren zu wenig konstant.» Foto: Pius Koller

Darum gehts Schweizer Schiedsrichter-Chef zieht Bilanz: Erste Saisonhälfte okay, zweite unbefriedigend

VAR-Interventionen um 25 Prozent gestiegen, Zusammenspiel mit Schiedsrichtern verbesserungswürdig

Internationale Auftritte der Schweizer Schiedsrichter erhalten Note 5,5 vom Chef Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sven Schoch Reporter Sport

Nach 473 Spielen im Cup und in den beiden Profi-Ligen zieht Daniel Wermelinger, der Chef der nationalen Spitzen-Schiris, ein klares Fazit: «Die erste Saisonhälfte war aus meiner Sicht okay, das gibt eine Note 5. Die zweite Hälfte hingegen ist nicht befriedigend verlaufen.» Dem 54-Jährigen gefällt die Inkonstanz gar nicht: «Wir hatten zu viele Wellenbewegungen – drei Runden gut, dann war es wieder drei Runden lang weniger gut. Das entspricht nicht unserem Anspruch.»

Ein zentraler Punkt in Wermelingers Analyse ist das Zusammenspiel zwischen dem Schiedsrichter im Stadion und dem Video Assistant Referee (VAR): «Wir können nicht zufrieden sein und müssen diesen Aspekt genau anschauen.» Teilweise habe die Linie gefehlt, so der überaus selbstkritische Leiter des Ressorts Spitzenschiedsrichter. Sie hätten knapp über 100 VAR-Interventionen dokumentiert – und damit rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Deshalb ist für Wermelinger und den abtretenden Elite-Referee-Manager Brent Reiber klar: «Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Unsere Leute im Stadion müssen top performen. Dort müssen wir primär aktiv und richtig entscheiden.»

Nachjustierung ist nötig

Es gebe einige Felder, in denen sie nachjustieren müssten, räumt Wermelinger an einem Round-Table-Gespräch ein: «Der VAR muss klare Bilder haben, die Qualität der Entscheide muss stimmen. Manchmal ist es passiert, dass man zu genau werden will. Bei den Soft-Penaltys war die Linie ebenfalls nicht okay. Halten, stossen und Aktionen mit dem Torhüter - das müssen wir künftig besser lösen.»

Lobende Worte und die Note 5,5 hingegen gibts vom Boss für die internationalen Auftritte der Schweizer Top-Schiedsrichter. «Darauf bin ich unglaublich stolz! Sandro Schärer an der EM, Fedayi San als VAR an der Euro. Das hat mich glücklich gemacht. Schärer wird am Sonntag auch den Nations-League-Final pfeifen, weil er während der ganzen europäischen Saison mit vielen Spielen in der Champions League eine Riesen-Leistung gezeigt hat. Dazu hatten mir Urs Schnyder einen zweiten Vertreter in der Champions League.»