Tobias Wedermann

«Das hat auf dem Platz nichts zu suchen», sagt GC-Captain Amir Abrashi nach dem 1:2 seiner Hoppers im Derby gegen den FCZ. «Nur noch lächerlich – klar Rot», findet Mladen Petric, Ex-Profi und Blue-Experte, auf Instagram. Für Ex-Nati-Star Admir Mehmedi, ebenfalls Experte bei Blue, ist es eine klare Tätlichkeit und somit ein Platzverweis. Und auch Blick-Experte und Ex-Ref Urs Meier ordnet ein: «Es ist absichtlich, was Mendy macht. Das wäre für mich Rot.»

Die Unsportlichkeit des französischen Weltmeisters Benjamin Mendy in den Reihen des FCZ und die Diskussionen um das Foul gegen Benno Schmitz sind das grosse Thema nach FCZ-Sieg im Stadtderby. Bei einer erneut durchzogenen Leistung des 30-jährigen Linksverteidigers tritt er nach einem nicht geahndeten Foul gegen Gegenspieler Benno Schmitz nach. Doch während die Szene für die Akteure bei GC, viele Fans, Experten, Ex-Fussballer und Journalisten eine klare Rote Karte ist, denkt Schiedsrichter Luca Cibelli nicht daran – er zeigt dem Weltmeister Gelb. Auch VAR Mirel Turkes greift nicht ein.

Nicht der erste GC-Fehlentscheid

Doch was sagt Schiedsrichter-Chef Dani Wermelinger am Tag danach zum grossen Derby-Aufreger? «Die Beurteilung dieser Szene verlief nicht so, wie wir sie uns gewünscht hätten. Eine Rote Karte und eine Intervention des VAR wären angebracht gewesen», so Wermelinger zu Blick.

Ob das Zürcher Derby dann anders verlaufen wäre, bleibt Spekulation. Bitter aber für die Hoppers: Der Tritt von Mendy ist nicht die erste Aktion, bei der Wermelinger im Nachgang einen Fehler eingestehen muss. Just vor der Nati-Pause mussten die Zürcher gegen St. Gallen einen umstrittenen Penalty-Pfiff nach VAR-Intervention hinnehmen, kassierten daraufhin ein Gegentor und verloren die Partie. Wermelinger meinte später zu dem Entscheid gegenüber Blick: «Der Schiedsrichter entschied auf dem Platz korrekterweise auf Weiterspielen, wurde vom VAR an den Bildschirm geholt und entschied sich dann fälschlicherweise um.»

