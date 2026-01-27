GC hat im Winter-Transferfenster bereits vier Neuzugänge präsentiert – darunter zwei Innenverteidiger. Nun ist mit Sven Köhler (29) der nächste im Anflug. Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, stehen die Zürcher im Kontakt mit Eintracht Braunschweig. Der Captain der Niedersachsen sei demnach sehr an einem Wechsel zum Schweizer Rekordmeister interessiert.
Der einstige Dortmund-Junior spielt seit 2024 in Braunschweig. In dieser Saison stand Köhler in 16 von 19 Zweitliga-Partien in der Startelf. Zweimal war er gesperrt, einmal krank.
