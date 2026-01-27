DE
Wieder ein Verteidiger im Anflug
GC steht vor nächstem Wintertransfer

Medienberichten zufolge stehen die Grasshoppers vor dem nächsten Wintertransfer. Sven Köhler soll von Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga kommen.
Publiziert: 08:08 Uhr
Aktualisiert: 08:10 Uhr
GC soll an Braunschweig-Captain Sven Köhler interessiert sein.
Foto: IMAGO/Zink
Carlo SteinerRedaktor Sport

GC hat im Winter-Transferfenster bereits vier Neuzugänge präsentiert – darunter zwei Innenverteidiger. Nun ist mit Sven Köhler (29) der nächste im Anflug. Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, stehen die Zürcher im Kontakt mit Eintracht Braunschweig. Der Captain der Niedersachsen sei demnach sehr an einem Wechsel zum Schweizer Rekordmeister interessiert.

Der einstige Dortmund-Junior spielt seit 2024 in Braunschweig. In dieser Saison stand Köhler in 16 von 19 Zweitliga-Partien in der Startelf. Zweimal war er gesperrt, einmal krank. 

