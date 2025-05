1/5 Varol Tasar schiesst Yverdon zu einem – vielleicht noch sehr wichtigen – Punkt gegen St. Gallen. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Nach dem FCZ, der in Sion 1:2 verloren hat, nimmt auch der FC St. Gallen, das zweite am Ziel Championship Group gescheiterte Team, die Relegationsrunde in Angriff. Mit dem zweiten Trip an den Neuenburgersee. Der erste vom Sonntag fiel ins Wasser, weil der Rasen des Municipal, der keine Drainage hat, wie es vorgeschrieben ist, überflutet war. Am Dienstag jedenfalls war der Rasen tipptopp, auch wenn er mit seinen verschiedenfarbigen Quadraten eher einem Gemälde von Matisse glich denn einem homogenen Fussballrasen.

Die Espen sind zu Beginn hoch überlegen und führen nach sechs Minuten dank eines tollen Fallrückziehers von Willem Geubbels früh. Das 13. Saisontor des Franko-Holländers, der damit nur noch zwei Tore hinter Top-Torjäger Xherdan Shaqiri liegt. St. Gallen hat alles im Griff. Trainer Enrico Maassen: «Präsent in den Zweikämpfen. Wunderschönes Tor. Viele gute Angriffe.». Eine Halbzeit zum Vergessen, hingegen das Fazit von Yverdons Sauthier.

Die Espen powern weiter. Joker Mambimbi verpasst das 2:0 knapp, als er den Pfosten trifft. Doch kurz darauf macht Albert Vallci ein unbedarftes Gelb-Foul im Niemandsland des Mittelfelds. Der bereits verwarnte Österreicher muss runter. Dämlich, Herr Maassen? «Das würde ich in der Öffentlichkeit nicht sagen. Aber jeder weiss, dass man da nicht so hingehen muss.» Dritte Person als verbaler Ausweg ...

3:40 Maassen über Vallci-Rot: «Werde die Aktion nicht öffentlich kommentieren»

Yverdon nun wieder vor GC

Die Physionomie des Spiels ändert komplett. Das bescheidene Yverdon, das zuletzt seit fünf Spielen sieglos war, hat Aufwind. Der Ausgleich ist eine Frage der Zeit. In der 74. Minute ist er Tatsache. Varol Tasar trifft mit einem wunderbaren 17-Meter-Schlenzer. Es bleibt beim 1:1. Ein guter Punkt? «Wir haben nun einen mehr als GC und Winti», sagt Tasar. «Das muss man positiv sehen.» Am Samstag kommt Sion ins Municipal. Da ists dann wieder ein Abstiegsschocker zweier gefährdeter Teams. Wobei die Walliser mit einem Sieg den Ligaerhalt praktisch auf sicher hätten. Yverdon nicht.

Und St. Gallen? Der Auftritt ist durchaus seriös. Wie weg von jeglicher Verfälschung. Auch wenn die letzten zwei, drei Prozente am Ende fehlten, wie beim FCZ in Sion. «Das sehe ich überhaupt nicht so», sagt indes Maassen. «Der Gegner ist in Überzahl. Der Wind ist stark. Es kommt ein langer Ball nach dem anderen. Aber wir haben investiert. Vor dem Platzverweis waren wir ja klar überlegen.» Mit Wut im Bauch? «Yverdon konnte nichts dafür. Das hatte der Wettergott entschieden.» Amen.