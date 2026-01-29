DE
Wie von Blick angekündigt
FCZ-Verteidiger Junior Ligue wechselt nach Italien

Junior Ligue verlässt, wie von Blick angekündigt, den FC Zürich. Der Youngster wechselt in die zweite italienische Liga.
Publiziert: vor 13 Minuten
Jetzt ist es offiziell: Junior Ligue verlässt den FC Zürich.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Julian Sigrist

Was Blick bereits am Mittwoch vermeldete, ist nun offiziell. FCZ-Juwel Junior Ligue wechselt per sofort zu Venezia, wie die Zürcher am Donnerstagnachmittag bekannt geben. Der 20-jährige Verteidiger unterschreibt beim italienischen Zweitligisten einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option einer Verlängerung bis 2030. Über die Ablösemodalitäten haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart, laut Blick-Informationen beläuft sich die Summe auf bis zu 2,3 Millionen Franken.

Für Ligue ist es die erste Karrierestation im Ausland. Bereits mit sieben Jahren wechselte er zum FCZ und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. Im Januar 2023 debütierte er in der Partie gegen Luzern in der ersten Mannschaft. 60 weitere Partien und ein Treffer kamen seither dazu.

