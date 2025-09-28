GC verliert nach sechs ungeschlagenen Spielen gegen Lugano. Trotz guter Leistung und zwischenzeitlichem Ausgleich in Unterzahl reicht es nicht für einen Punkt. Trainer Gerald Scheiblehner zeigt sich dennoch zufrieden mit der Teamleistung.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Zum ersten Mal nach sechs Partien ist GC im Tessin wieder einmal als Verlierer vom Platz. Dabei hätte die Mannschaft von Gerald Scheiblehner (48) gegen Lugano durchaus mehr verdient. Manche haben sogar davon gesprochen, dass im Cornaredo die bessere Mannschaft verloren habe.

Zwar ist der Österreicher damit nicht ganz einverstanden. Trotzdem betont er, dass für GC mehr drin gelegen wäre. «Mit der Leistung sind wir sehr zufrieden. Ich würde aber nicht sagen, dass wir die bessere Mannschaft waren. Am Ende geht es ums Ergebnis. Aber einen Punkt hätten wir mindestens verdient», so Scheiblehner.

Mehr als nur Komparsen

Gegen Lugano haben die Hoppers Charakter bewiesen. Trotz Unterzahl und einem Penalty, der für Scheiblehner keiner war, gleichen sie die Partie zwischenzeitlich wieder aus. Mit einem wunderbaren Tor von Youngster Jonathan Asp Jensen (19). Und auch sonst hat das Team gezeigt, dass es über die nötige Qualität verfügt, um in der Super League mehr als nur eine Komparsenrolle einzunehmen.

3:20 Lugano siegt in Überzahl: Behrens versenkt GC trotz schlechter Ballannahme

GC scheint unter Scheiblehner in die richtige Spur gefunden zu haben. Das findet auch Goalie Justin Hammel (24), der auf die Frage, was der Coach richtig mache, nur ein Wort als Antwort parat hat: «Vieles.»

«Gerüstet für das Derby»

Dass GC eine eingeschworene Einheit ist, zeigt sich auch unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Da formt Scheiblehner mit den Spielern auf dem Platz einen Kreis und spricht zu seinen Schützlingen. Was er ihnen mit auf den Weg gegeben hat? «Ich habe ihnen zur Leistung gratuliert und gesagt, es sei schade, dass wir uns dafür nicht belohnt haben. Aber wenn wir so weitermachen, kann uns niemand stoppen.»

Eine Ansage. Umso mehr, wenn man bedenkt, welches Spiel in einer Woche im Letzigrund ansteht. Der GC-Anhang hat den Spielern unmissverständlich mitgeteilt, was sie vom Derby gegen den FCZ erwarten. Und auch Scheiblehner weiss um die Bedeutung: «Wir sind gerüstet für das Derby. Ich hoffe auf ein spannendes und gutes Derby, mit Fairness – auch auf den Rängen», sagt er.