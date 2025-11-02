Der letzte Basler Auswärtssieg gegen YB datiert aus dem Mai 2016. Vor dem 20. Versuch, dieser Horrerserie ein Ende zu setzen, verzichtet Ludovic Magnin (46) aber bewusst darauf, auf Kunstrasen zu trainieren.

Nach dem Klassiker gegen den FCZ (2:0) verrät Ludovic Magnin, seine Spieler auch auf das Duell gegen YB mit einem Video-Zusammenschnitt heissmachen zu wollen. Eher unwahrscheinlich, dass der FCB-Trainer und sein Staff den Clip mit einem Song der Kölner Band «Höhner» untermalen wird. Auch wenn deren Titel «Wenn nicht jetzt, wann dann» selten so gepasst hat wie vor dem Gastspiel in Bern.

Dort warten die Basler seit über neun Jahren auf einen Sieg gegen YB. 19 Mal ist es seit Mai 2016 in Liga und Cup zum Direktduell im Wankdorf gekommen. 16 Mal musste der FCB als Verlierer vom Platz, drei Mal gab es immerhin einen Punkt. «Eine unglaubliche Serie», findet auch Magnin und verrät, dass die Basler Sieglosigkeit in Bern auch innerhalb der Mannschaft durchaus ein Thema sei.

Doch selten waren die Vorzeichen aus FCB-Sicht besser, der Durststrecke ein Ende zu setzen. Contini-Nachfolger Gerardo Seoane bleiben nur gut 48 Stunden, um seine kriselnde Mannschaft auf den Meister einzustellen. Zudem fehlen mit den gesperrten Tanguy Zoukrou und Saidy Janko, dem verletzten Gregory Wüthrich und dem angeschlagenen Loris Benito bis zu vier Berner Verteidiger.

Spieler wollen kein Kunstrasentraining

Hinzu kommt, dass YB in dieser Saison erst zwei Spiele auf Kunstrasen gewonnen hat. Wobei die Spielunterlage Magnin ohnehin egal ist. Der FCB hat trotz der beiden Spiele gegen Lausanne und YB in den vergangenen Wochen darauf verzichtet, auf Kunstrasen zu trainieren. «Wir haben das gemeinsam mit dem Spielerrat so entschieden», erklärt Magnin. Angesichts der hohen Belastung der letzten Wochen habe man das Verletzungsrisiko nicht zusätzlich erhöhen wollen.

Auch in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Thun Mitte September bestritt der FCB sämtliche Trainingseinheiten auf Naturrasen. Damals zahlte sich diese Vorbereitung aus und die Basler fügte dem Überraschungsleader im sechsten Saisonspiel die erste Pleite zu.

Eine Mini-Serie im Vergleich zu jener, der die Bebbi am Sonntagnachmittag ein Ende setzen wollen. Und wenn nicht jetzt – wann dann?