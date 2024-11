Weil sein Glaube keine Profi-Karriere zulässt, hat sich Ex-FCZ-Verteidiger Silvan Wallner mit nur 22 Jahren dazu entschieden, seine Schuhe an den Nagel zu hängen.

FCZ-Meisterspieler Silvan Wallner beendet Karriere per sofort

1/6 Silvan Wallner (links) feiert 2022 mit dem FCZ den Meistertitel. Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Silvan Wallner beendet überraschend seine Profi-Karriere wegen seines Glaubens

Er ist Mitglied der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten

Wallner absolvierte insgesamt 51 Partien für den FCZ

Erst Anfang September hat Silvan Wallner (22) den Sprung ins Ausland gewagt und ist vom FCZ zum österreichischen Bundesligisten Blau-Weiss Linz gewechselt. Nun ist dort aber bereits wieder Schluss. Nach Blick-Informationen hat sich der U21-Nationalspieler völlig überraschend dazu entschieden, seine Profi-Karriere per sofort zu beenden.

Verantwortlich dafür ist aber nicht eine schwere Verletzung. Der Zürcher hat sich aufgrund seines Glaubens freiwillig zu diesem Schritt entschieden. Wallner ist Mitglied der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Ähnlich wie im Judentum wird der Samstag dort als Ruhetag angesehen, der Zeit für die Gemeinschaft mit Gott bietet. Arbeiten oder eben auch Fussball spielen ist untersagt.

Noch im September mit U21-Nati im Einsatz

Nach seinem Wechsel in diesem Sommer hat sich Wallner in Oberösterreich schnell zu einer Stammkraft entwickelt. Am letzten Wochenende fehlte er aber erstmals im Kader. Offiziell hat der Klub den Spieler krank gemeldet. Weitere Auskünfte könne man zum aktuellen Zeitpunkt keine geben, teilt Blau-Weiss Linz auf Anfrage mit.

Wallner stammt aus dem FCZ-Nachwuchs, für die Profis absolvierte er insgesamt 51 Partien und gehörte in der Saison 2021/2022 zum Meisterteam. Für die Schweizer U21-Nati stand der Zürcher noch im September gegen Albanien (1:2) auf dem Platz.

Wallners Rücktritts-Entscheidung erinnert stark an den ehemaligen Nati-Stürmer und heutigen FCZ-Co-Trainer Johan Vonlanthen (38). Dieser liess sich 2011 bei seinem Wechsel nach Kolumbien eine Klausel in seinen Vertrag einbauen, wonach er am Samstag keine Spiele bestreiten musste.

