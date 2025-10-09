Lausanne-Spiel gegen Servette auf Mitte Januar verschoben

Das Super-League-Spiel Servette gegen Lausanne-Sport wird von Mitte Dezember auf den 14. Januar verschoben.

Darum gehts Super-League-Spiel Servette - Lausanne-Sport auf 14. Januar verschoben

Neuansetzung wegen Lausanne-Sports Teilnahme an Conference League

Das ursprünglich am Dienstag, 16. Dezember, oder Mittwoch, 17. Dezember, vorgesehene Super-League-Spiel Servette gegen Lausanne-Sport wird neu am Mittwoch, 14. Januar, ausgetragen. Anpfiff der Partie der 18. Runde ist um 20.30 Uhr.

Die Neuansetzung erfolgte aufgrund der Teilnahme von Lausanne-Sport an der Ligaphase der Conference League. In diesem europäischen Wettbewerb treten die Waadtländer am Donnerstag, 18. Dezember, gegen den Serie-A-Verein Fiorentina an.