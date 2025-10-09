Lausanne-Spiel gegen Servette auf Mitte Januar verschoben

1/4
Die Partie Servette gegen Lausanne findet erst Mitte Januar statt.
Darum gehts
- Super-League-Spiel Servette - Lausanne-Sport auf 14. Januar verschoben
- Neuansetzung wegen Lausanne-Sports Teilnahme an Conference League
- Anpfiff der Partie der 18. Runde ist um 20.30 Uhr
Das ursprünglich am Dienstag, 16. Dezember, oder Mittwoch, 17. Dezember, vorgesehene Super-League-Spiel Servette gegen Lausanne-Sport wird neu am Mittwoch, 14. Januar, ausgetragen. Anpfiff der Partie der 18. Runde ist um 20.30 Uhr.
Die Neuansetzung erfolgte aufgrund der Teilnahme von Lausanne-Sport an der Ligaphase der Conference League. In diesem europäischen Wettbewerb treten die Waadtländer am Donnerstag, 18. Dezember, gegen den Serie-A-Verein Fiorentina an.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
4
16
2
8
7
15
3
8
6
15
4
8
-1
14
5
8
-2
13
6
8
3
12
7
8
1
12
8
8
-3
10
9
8
2
9
10
8
1
8
11
8
-3
8
12
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde