Wegen Conference-League-Partie
Lausanne-Spiel gegen Servette auf Mitte Januar verschoben

Das Super-League-Spiel Servette gegen Lausanne-Sport wird von Mitte Dezember auf den 14. Januar verschoben.
Publiziert: vor 28 Minuten
Die Partie Servette gegen Lausanne findet erst Mitte Januar statt.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

  • Super-League-Spiel Servette - Lausanne-Sport auf 14. Januar verschoben
  • Neuansetzung wegen Lausanne-Sports Teilnahme an Conference League
  • Anpfiff der Partie der 18. Runde ist um 20.30 Uhr
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das ursprünglich am Dienstag, 16. Dezember, oder Mittwoch, 17. Dezember, vorgesehene Super-League-Spiel Servette gegen Lausanne-Sport wird neu am Mittwoch, 14. Januar, ausgetragen. Anpfiff der Partie der 18. Runde ist um 20.30 Uhr.

Die Neuansetzung erfolgte aufgrund der Teilnahme von Lausanne-Sport an der Ligaphase der Conference League. In diesem europäischen Wettbewerb treten die Waadtländer am Donnerstag, 18. Dezember, gegen den Serie-A-Verein Fiorentina an.

