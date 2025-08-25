Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

1/2 Lukasz Lakomy steht vor einem Wechsel nach Belgien. Foto: Pius Koller

YB-Mittelfeldspieler Lukasz Lakomy steht vor einem Wechsel ins Ausland. Wie «FootballScout 24» berichtet, läuft der 24-Jährige in Zukunft für den belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven. Über die Ablösesumme und Vertragslaufzeit macht das Portal keine Angaben.

Lakomy wechselte im Sommer 2023 für rund 1,3 Millionen Franken zu YB, kam in Bern aber nie über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus. Auch unter dem aktuellen Trainer Giorgio Contini (51) hat der Pole einen schweren Stand. In der aktuellen Saison stand er nur einmal in der Startelf, zuletzt musste er zweimal 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen. Insgesamt kommt Lakomy auf 74 Einsätze für YB, in denen ihm sieben Torbeteiligungen gelangen.

