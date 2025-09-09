Lausanne gibt Verteidiger an Challenge-League-Klub ab

Manuel Polster ziehts zu Stade Nyonnais.
Foto: keystone-sda.ch
Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Manuel Polster wechselt innerhalb des Kantons Waadt. Den 22-Jährigen ziehts von Lausanne-Sport zu Stade Nyonnais. Der aktuelle Challenge-League-Fünfte übernimmt den österreichischen Verteidiger auf Leihbasis bis Saisonende.
Im Sommer 2024 stiess Polster von Austria Wien zu Lausanne, wo er einen Vertrag bis 2027 besitzt. In der Super-League-Saison 2024/25 kam er 13 Mal zum Einsatz.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
13
2
5
9
12
3
5
2
9
4
5
1
8
4
5
1
8
6
4
4
7
7
5
-2
7
8
5
-2
3
9
4
-2
3
10
4
-5
3
11
4
-5
2
12
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde