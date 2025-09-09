DE
FR
Abonnieren

Wechsel innerhalb des Kantons
Lausanne gibt Verteidiger an Challenge-League-Klub ab

Challenge League statt Super League – Manuel Polster steht neu für Stade Nyonnais auf dem Platz.
Publiziert: 18:57 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Manuel Polster ziehts zu Stade Nyonnais.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Manuel Polster wechselt innerhalb des Kantons Waadt. Den 22-Jährigen ziehts von Lausanne-Sport zu Stade Nyonnais. Der aktuelle Challenge-League-Fünfte übernimmt den österreichischen Verteidiger auf Leihbasis bis Saisonende. 

Im Sommer 2024 stiess Polster von Austria Wien zu Lausanne, wo er einen Vertrag bis 2027 besitzt. In der Super-League-Saison 2024/25 kam er 13 Mal zum Einsatz.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
Super League
Super League
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Challenge League
        Challenge League
        Super League
        Super League
        Stade Nyonnais
        Stade Nyonnais
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport