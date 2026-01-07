St. Gallen bezwingt Belgiens Rekordmeister

St. Gallen tankt durch den 2:1-Testerfolg gegen Anderlecht Selbstvertrauen für den Super-League-Rückrundenstart am 17. Januar.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Mit dem RSC Anderlecht bezwingt St. Gallen beim Testmatch in Montecastillo bei Jerez den belgischen Rekordmeister (34 Titel – zuletzt 2017 unter René Weiler). 2:1 setzt sich die Mannschaft von Enrico Maassen am Mittwoch durch.

Die Espen profitieren dabei in der ersten Halbzeit zunächst von einem Eigentor (32.). Nach der Pause landet ein Freistoss von Jordi Quintilla in den Maschen (68.), dabei lässt Albert Vallci den durch den Strafraum holpernden Ball klug durch und sorgt so für die entscheidende Verwirrung in der Anderlecht-Abwehr.

«Wir hatten unheimlich viele Ballgewinne, unheimlich viele Umschaltsituationen, und wir sind wieder gefährlich bei Standards gewesen», lobt Cheftrainer Maassen. «Erst zum Ende der zweiten Halbzeit haben wir einige Sachen zugelassen, ansonsten waren wir sehr stabil und konzentriert.» Das Gegentor kassiert der FCSG in der 82. Minute.

Als derzeitiger Tabellenzweiter der Super League träumen die Fans der Ostschweizer vom grossen Meisterschaftscoup 2026. Ein Sieg gegen den belgischen Rekordmeister – auch wenn er in einem Testspiel zustande gekommen ist – gibt da zusätzliche Zuversicht.