Darum gehts
- FC Luzern spielt Testspiel gegen SC Freiburg in der Länderspielpause
- Das Spiel findet im Europa-Park Stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt
- SC Freiburg beendete letzte Saison die Bundesliga auf dem fünften Platz
Von wegen «Pause». Der FC Luzern wird in der kommenden Länderspielpause (September) ein Testspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg austragen.
Im Test gegen die Freiburger, die letzte Saison die Bundesliga auf dem fünften Platz beendeten, wird Luzern auf den frisch gebackenen Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi (19) treffen. Nachdem ihm im Frühling der Bundesliga-Durchbruch gelungen war, debütierte er während der US-Reise in der Schweizer Nati – und traf im Spiel gegen die USA auch sogleich.
Die schlechte Nachricht für Fans: Das Testspiel wird am Freitag, 5. September, im Freiburger Europa-Park Stadion hinter geschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
3
-6
1