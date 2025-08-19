DE
FR
Abonnieren

Während Länderspielpause
Der FCL testet gegen Top-Team aus der Bundesliga

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.
Publiziert: vor 44 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der FCL wird sich in der Länderspielpause mit Bundesligist Freiburg messen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • FC Luzern spielt Testspiel gegen SC Freiburg in der Länderspielpause
  • Das Spiel findet im Europa-Park Stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt
  • SC Freiburg beendete letzte Saison die Bundesliga auf dem fünften Platz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Von wegen «Pause». Der FC Luzern wird in der kommenden Länderspielpause (September) ein Testspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg austragen.

Im Test gegen die Freiburger, die letzte Saison die Bundesliga auf dem fünften Platz beendeten, wird Luzern auf den frisch gebackenen Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi (19) treffen. Nachdem ihm im Frühling der Bundesliga-Durchbruch gelungen war, debütierte er während der US-Reise in der Schweizer Nati – und traf im Spiel gegen die USA auch sogleich.

Die schlechte Nachricht für Fans: Das Testspiel wird am Freitag, 5. September, im Freiburger Europa-Park Stadion hinter geschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
SC Freiburg
SC Freiburg
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League