Der FCL testet gegen Top-Team aus der Bundesliga

Der FCL wird sich in der Länderspielpause mit Bundesligist Freiburg messen. Foto: keystone-sda.ch

SC Freiburg beendete letzte Saison die Bundesliga auf dem fünften Platz

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Von wegen «Pause». Der FC Luzern wird in der kommenden Länderspielpause (September) ein Testspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg austragen.

Im Test gegen die Freiburger, die letzte Saison die Bundesliga auf dem fünften Platz beendeten, wird Luzern auf den frisch gebackenen Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi (19) treffen. Nachdem ihm im Frühling der Bundesliga-Durchbruch gelungen war, debütierte er während der US-Reise in der Schweizer Nati – und traf im Spiel gegen die USA auch sogleich.

Die schlechte Nachricht für Fans: Das Testspiel wird am Freitag, 5. September, im Freiburger Europa-Park Stadion hinter geschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.

