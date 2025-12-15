Blick sucht den Super-League-Spieler des Wochenendes. Wer hat dich in der 17. Runde besonders überzeugt? Mach mit im Voting.

Darum gehts Anthony Racioppi überzeugt am Wochenende

Sion-Keeper mit vielen Paraden und gehaltenem Penalty gegen GC

33 Spieler erhalten Note 5, darunter fünf weitere Torhüter

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Wochenende ist die 17. Runde der Super League über die Bühne gegangen. Welcher Spieler hat am meisten überzeugt und alle anderen überragt?

Schaut man auf die Blick-Noten, sticht vor allem ein Name ins Auge: Anthony Racioppi. Der Sion-Keeper ist mit sechs Paraden und einem gehaltenen Penalty massgeblich am 1:0-Sieg gegen GC beteiligt. Er holt sich dafür die Bestnote ab. Und das zum zweiten Mal in Folge. Schon gegen YB hat sich Racioppi die 6 verdient. Sein Notenschnitt liegt bei 4,4.

Ist er dein Spieler des Wochenendes? Oder hat dich die Leistung eines anderen mehr begeistert? Eines ist klar: Neben Racioppi gibt es zahlreiche Namen, die ebenfalls als Spieler des Wochenendes infrage kommen. Nicht weniger als 33 Spieler haben von uns Note 5 bekommen – darunter mit Marwin Hitz (FCB), Yanick Brecher (FCZ), Lawrence Ati Zigi (FCSG), Marvin Keller (YB) und Karlo Letica (Lausanne) fünf weitere Torhüter.

Steht dein Star des Wochenendes also zwischen den Pfosten? Oder hat dich doch ein anderer Spieler am meisten überzeugt? Schreib deinen Favoriten ins Feld unten und diskutier mit den anderen Fans in den Kommentaren mit.

