Wähle jetzt deinen Favoriten
Einige Mehrfachtorschützen stehen zur Auswahl – wer ist der Spieler der Runde?

Die 21. Runde der Super League bietet viel Spektakel: Insgesamt fallen 27 Tore, davon 18 alleine am Sonntag. Wenig überraschend tragen sich einige Akteure gleich mehrfach in die Torschützenliste ein – wer überragt aus deiner Sicht am meisten?
Publiziert: vor 18 Minuten
Glänzt gegen den FC Zürich mit drei Toren und einem Assist: Xherdan Shaqiri.
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

18 Tore fallen am Sonntag in der Super League – sieben davon verteilen sich auf drei Schultern: Xherdan Shaqiri netzt beim 4:3 gegen den FC Zürich dreimal ein, Jérémy Guillemenot und Elmin Rastoder treffen bei den Siegen von Servette (4:2 in St. Gallen) und Thun (4:1 im Kantonsderby gegen YB) jeweils doppelt. Bei Shaqiri und Guillemenot kommt noch je ein Assist dazu. Damit sammeln alle drei im Hinblick auf die Wahl zum Spieler der Runde gewichtige Argumente für sich.

Personell etwas gleichmässiger verteilt, aber in der Summe nicht weniger beeindruckend sind die Glanzpunkte im Spiel des FC Lugano gegen Winterthur (4:1). Zu nennen wäre da etwa Kevin Behrens mit seinen beiden Torbeteiligungen oder Anto Grgic, der einmal mehr die Fäden im Mittelfeld teils überragend zieht – und obendrein auch noch mit einem Traumfreistoss zum 1:0 glänzt.

Welcher dieser Spieler hat dich am meisten überzeugt? Oder hast du einen anderen Favoriten? Trage den Namen deines Spielers der Runde unten ins Feld des Blick-Votings ein.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
