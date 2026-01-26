Die 21. Runde der Super League bietet viel Spektakel: Insgesamt fallen 27 Tore, davon 18 alleine am Sonntag. Wenig überraschend tragen sich einige Akteure gleich mehrfach in die Torschützenliste ein – wer überragt aus deiner Sicht am meisten?

Einige Mehrfachtorschützen stehen zur Auswahl – wer ist der Spieler der Runde?

18 Tore fallen am Sonntag in der Super League – sieben davon verteilen sich auf drei Schultern: Xherdan Shaqiri netzt beim 4:3 gegen den FC Zürich dreimal ein, Jérémy Guillemenot und Elmin Rastoder treffen bei den Siegen von Servette (4:2 in St. Gallen) und Thun (4:1 im Kantonsderby gegen YB) jeweils doppelt. Bei Shaqiri und Guillemenot kommt noch je ein Assist dazu. Damit sammeln alle drei im Hinblick auf die Wahl zum Spieler der Runde gewichtige Argumente für sich.

Personell etwas gleichmässiger verteilt, aber in der Summe nicht weniger beeindruckend sind die Glanzpunkte im Spiel des FC Lugano gegen Winterthur (4:1). Zu nennen wäre da etwa Kevin Behrens mit seinen beiden Torbeteiligungen oder Anto Grgic, der einmal mehr die Fäden im Mittelfeld teils überragend zieht – und obendrein auch noch mit einem Traumfreistoss zum 1:0 glänzt.

Welcher dieser Spieler hat dich am meisten überzeugt? Oder hast du einen anderen Favoriten? Trage den Namen deines Spielers der Runde unten ins Feld des Blick-Votings ein.

