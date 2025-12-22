Wer die Blick-User in der 19. Runde am meisten überzeugt hat

Das muss für ihn runtergehen wie Öl: Kastriot Imeri (25) ist der beste Mann auf dem Platz bei Thuns Comebacksieg am Samstag gegen den FC Zürich (4:2 nach 0:2) – und die Blick-User wählen ihn am Montag dann auch noch zum Spieler der Runde. Perfekter kann man nicht in die verdienten Winterferien starten.
Imeri, die YB-Leihgabe, ist es, der als Joker vor heimischer Kulisse dem Leader aus dem Berner Oberland neues Leben einhaucht. Zwei der vier Thuner Tore in der zweiten Halbzeit bereitet er jeweils mit einem Standard vor – das 2:2 durch Marco Bürki fällt nach einem Corner, das 3:2 durch Christopher Ibayi nach einer Freistossflanke.
Für Imeri sind es die Torvorlagen zwei und drei in der Saison. Den ersten Meisterschafts-Assist lieferte er vier Tage vor seinem Top-Auftritt gegen den FCZ beim 4:1-Erfolg gegen Winterthur.
Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (9.27 Uhr) lanciert und am gleichen Tag (20.08 Uhr) ausgewertet.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10