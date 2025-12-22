DE
Wer die Blick-User in der 19. Runde am meisten überzeugt hat

Die Super League hat sich vergangenes Wochenende in die Winterpause verabschiedet. Hier erfährst du, welcher Akteur kurz vor Weihnachten alle überragt hat.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Kastriot Imeri, Thuns Nummer 7, spielt am Samstag nach der Einwechslung gegen den FCZ gross auf.
Foto: Pius Koller
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Das muss für ihn runtergehen wie Öl: Kastriot Imeri (25) ist der beste Mann auf dem Platz bei Thuns Comebacksieg am Samstag gegen den FC Zürich (4:2 nach 0:2) – und die Blick-User wählen ihn am Montag dann auch noch zum Spieler der Runde. Perfekter kann man nicht in die verdienten Winterferien starten.

Imeri, die YB-Leihgabe, ist es, der als Joker vor heimischer Kulisse dem Leader aus dem Berner Oberland neues Leben einhaucht. Zwei der vier Thuner Tore in der zweiten Halbzeit bereitet er jeweils mit einem Standard vor – das 2:2 durch Marco Bürki fällt nach einem Corner, das 3:2 durch Christopher Ibayi nach einer Freistossflanke.

Für Imeri sind es die Torvorlagen zwei und drei in der Saison. Den ersten Meisterschafts-Assist lieferte er vier Tage vor seinem Top-Auftritt gegen den FCZ beim 4:1-Erfolg gegen Winterthur.

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (9.27 Uhr) lanciert und am gleichen Tag (20.08 Uhr) ausgewertet.

