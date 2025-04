Seit Fabio Celestini im Oktober 2023 in Basel übernommen hat, ist der FCB vom letzten Platz auf den Leaderthron geklettert. Doch gleich drei Teams haben in diesem Zeitrahmen mehr Punkte gesammelt.

1/7 Am 1. November 2023 steht Fabio Celestini im Cup-Achtelfinal gegen Kriens (1:0) zum ersten Mal an der Basler Seitenlinie. Foto: Pius Koller

Darum gehts Fabio Celestini übernimmt FCB nach Heiko Vogels erfolglosem Interimstrainer-Engagement

Celestini übertrifft andere Trainer der Ära Degen mit 1,76 Punkten pro Spiel

FCB liegt in der Celestini-Tabelle auf Platz vier mit 93 Punkten

Lucas Werder Reporter Fussball

Das dritte Engagement von Heiko Vogel als FCB-Trainer wird für immer irgendwo in den rotblauen Annalen zu finden sein. Vier Spiele lang steht der Deutsche im Herbst 2023 als Interimscoach an der Seitenlinie. Die desaströse Bilanz: 0 Tore, 0 Punkte.

So steht der FCB abgeschlagen am Tabellenende der Super League, als Fabio Celestini (49) Ende Oktober 2023 beim FCB übernimmt. 63 Partien haben die Basler seitdem unter dem Lausanner bestritten, 57 davon in der Super League, sechs im Cup. Seine Bilanz liest sich deutlich besser als die seines Vorgängers: 32 Siege, 15 Unentschieden und 16 Niederlagen. Über die Hälfte seiner Spiele hat der FCB-Coach gewonnen, fast genau ein Viertel verloren. Daraus ergibt sich ein Schnitt von 1,76 Punkten pro Spiel.

Damit liegt Celestini zwar deutlich hinter Patrick Rahmen, den FCB-Boss David Degen im Februar 2022 trotz eines Punkteschnitts von 2,07 vor die Tür stellte. Alle anderen Trainer der Ära Degen lässt er aber hinter sich. Heiko Vogel (1,35), Timo Schultz (1,27), Alex Frei (1,53) und Guillermo Abascal (1,38) liegen alle klar hinter Celestini.

Viele Tore, wenige Gegentore

Doch wie steht der aktuelle FCB-Trainer im ligaweiten Vergleich da? Seit Celestinis Einstand am 13. Spieltag der Saison 2023/2024 haben die Basler 96 Punkte geholt.

In der Celestini-Tabelle liegt der FCB damit auf Platz vier, allerdings nur knapp hinter YB, Lugano und Servette. Was auffällt: Der FCB stellt in diesem Zeitraum hinter YB die zweitbeste Defensive. Und nur die Berner und Lugano haben mehr Tore erzielt. Angesichts der brenzligen Ausgangslage, die Celestini bei seinem Amtsantritt in Basel vorgefunden hat, ansprechende Zahlen. Ob sie auch den Ansprüchen der Basler Chefetage genügen, steht auf einem anderen Blatt.

