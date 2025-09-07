Lugano will den italienischen Offensivspieler Claudio Cassano.
Pascal KeuschRedaktor Sport
Claudio Cassano (22) steht vor einem Wechsel zum FC Lugano. Laut Transferexperte Nicolo Schira ist der Deal mit Partnerklub Chicago Fire kurz vor dem Abschluss.
Nach der Ausbildung bei der AS Roma und einer Station beim italienischen Drittligisten Cittadella zog es den italienischen Offensivspieler in die USA, wo er jedoch nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.
