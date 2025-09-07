Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Lugano will den italienischen Offensivspieler Claudio Cassano. Foto: X / TheNorthInsider

Pascal Keusch Redaktor Sport

Claudio Cassano (22) steht vor einem Wechsel zum FC Lugano. Laut Transferexperte Nicolo Schira ist der Deal mit Partnerklub Chicago Fire kurz vor dem Abschluss.

Nach der Ausbildung bei der AS Roma und einer Station beim italienischen Drittligisten Cittadella zog es den italienischen Offensivspieler in die USA, wo er jedoch nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

