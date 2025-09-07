DE
Von Partnerklub Chicago Fire
Lugano heiss auf italienischen Offensivmann

Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Lugano will den italienischen Offensivspieler Claudio Cassano.
Foto: X / TheNorthInsider
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Claudio Cassano (22) steht vor einem Wechsel zum FC Lugano. Laut Transferexperte Nicolo Schira ist der Deal mit Partnerklub Chicago Fire kurz vor dem Abschluss.

Nach der Ausbildung bei der AS Roma und einer Station beim italienischen Drittligisten Cittadella zog es den italienischen Offensivspieler in die USA, wo er jedoch nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

FC Lugano
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
