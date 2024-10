Fabian Frei (in Rot) hat gegen Xherdan Shaqiri und Basel das Nachsehen. Foto: keystone-sda.ch 1/4

An Fabian Frei (35) liegt es nicht, dass der FC Winterthur gegen Basel 1:6 untergeht. Der Mittelfeldspieler ist einer der wenigen von Winti, die Betriebstemperatur erreichen. Frei spielt die meisten Pässe, er hat die meisten Ballkontakte, er spielt eine von zwei Grosschancen heraus. Aber am Ende bleibt aufgrund des Debakels trotzdem nur Ernüchterung.

«Wenn man Shaqiri so viel Platz gewährt, dann nutzt er das aus. Ich freue mich für ihn, aber ich hätte gehofft, dass sich sein Knopf gegen eine andere Mannschaft löst», sagt Frei nach dem Wiedersehen mit den Ex-Kollegen. Es gebe diese Tage, an denen funktioniert einfach nichts und beim Gegner alles. So einer sei der Samstag gewesen.

Spruch gegen Kollegen muss warten

Trotzdem verliert der FCB-Rekordspieler (543 Spiele) den Humor auch nach dieser Niederlage – für Winti bereits die siebte in den letzten acht Spielen – nicht. Frei: «Ich hätte gegen die alten Kollegen natürlich gerne den einen oder anderen Spruch liegen lassen, aber das wird jetzt etwas schwieriger.»

Wie das Spiel für den Ex-Bebbi war? Nicht speziell, wie er knochentrocken zu Protokoll gibt. «Es ist nur anders gewesen, weil im Vorfeld viele danach gefragt haben. Aber ansonsten war es das Gleiche wie immer.»

Etwas spezieller wird es wohl in einer Woche sein. Dann wird Frei zum ersten Mal seit seinem Wechsel im St. Jakob-Park auflaufen. Ob es zur Revanche für die 1:6-Schmach vom Samstag kommt? Die Bilanz spricht dagegen: 8-mal hat das Urgestein in seiner Karriere gegen den FCB gespielt, 7-mal hat er verloren und dabei 26 Gegentore kassiert.

