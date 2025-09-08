Flügelspieler Oscar Kabwit wechselt leihweise zum FC Luzern. Der 20-Jährige aus der Demokratischen Republik Kongo stösst aus seiner Heimat zum FCL.

Luzern verstärkt sich im Angriff mit Oscar Kabwit (20). Die Innerschweizer leihen den Flügelspieler aus der Demokratischen Republik Kongo für ein Jahr aus. Im Anschluss besitzen sie eine Kaufoption. Bislang spielte der fünffache Nationalspieler in seiner Heimat für TP Mazembe.

«Mit Oscar Kabwit stösst ein interessanter, junger Spieler mit Potenzial zu uns. Er ist beidfüssig und wird unserer Offensive insbesondere auch durch seine Schnelligkeit zusätzliche Variabilität geben», wird FCL-Sportchef Remo Meyer (44) zitiert.

