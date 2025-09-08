DE
Verstärkung in der Offensive
Der FC Luzern holt kongolesischen Flügelspieler

Flügelspieler Oscar Kabwit wechselt leihweise zum FC Luzern. Der 20-Jährige aus der Demokratischen Republik Kongo stösst aus seiner Heimat zum FCL.
Publiziert: vor 12 Minuten
Wechselt leihweise zum FC Luzern: Oscar Kabwit.
Julian SigristRedaktor Sport

Luzern verstärkt sich im Angriff mit Oscar Kabwit (20). Die Innerschweizer leihen den Flügelspieler aus der Demokratischen Republik Kongo für ein Jahr aus. Im Anschluss besitzen sie eine Kaufoption. Bislang spielte der fünffache Nationalspieler in seiner Heimat für TP Mazembe.

«Mit Oscar Kabwit stösst ein interessanter, junger Spieler mit Potenzial zu uns. Er ist beidfüssig und wird unserer Offensive insbesondere auch durch seine Schnelligkeit zusätzliche Variabilität geben», wird FCL-Sportchef Remo Meyer (44) zitiert.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
