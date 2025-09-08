Luzern verstärkt sich im Angriff mit Oscar Kabwit (20). Die Innerschweizer leihen den Flügelspieler aus der Demokratischen Republik Kongo für ein Jahr aus. Im Anschluss besitzen sie eine Kaufoption. Bislang spielte der fünffache Nationalspieler in seiner Heimat für TP Mazembe.
«Mit Oscar Kabwit stösst ein interessanter, junger Spieler mit Potenzial zu uns. Er ist beidfüssig und wird unserer Offensive insbesondere auch durch seine Schnelligkeit zusätzliche Variabilität geben», wird FCL-Sportchef Remo Meyer (44) zitiert.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
13
2
5
9
12
3
5
2
9
4
5
1
8
4
5
1
8
6
4
4
7
7
5
-2
7
8
5
-2
3
9
4
-2
3
10
4
-5
3
11
4
-5
2
12
5
-8
2