U17-Nati-Spieler fällt für den Rest der Saison aus

Ethan Bruchez hat sich verletzt. Damit ist die Saison für den Lausanne-Spieler vorzeitig zu Ende.

Wie Lausanne mitteilt, fällt Ethan Bruchez (17) für den Rest der Saison aus. Der U17-Nationalspieler hat sich eine Kreuzbeinfraktur zugezogen.

Kurz nach seinem 17. Geburtstag hat Bruchez vergangenen April sein Debüt in der Super League gegeben. Und ist damit einer der jüngsten Spieler, die je für Lausanne in der höchsten Liga aufgelaufen sind. Bis heute ist es sein einziger Einsatz in der Super League.

Auch an der U17-Weltmeisterschaft im November hat der Mittelfeldspieler auf sich aufmerksam gemacht. Mit der Nati ist er in den Viertelfinal vorgestossen. In den letzten Minuten jener Partie zog er sich eine Schlüsselbeinverletzung zu und fiel bis im Januar aus. Nun hat die Verletzungshexe erneut bei ihm zugeschlagen.

In der aktuellen Saison ist Bruchez hauptsächlich in der Promotion League eingesetzt worden. Für die erste Mannschaft wurde er für drei Partien in der Conference League sowie ein Spiel in der Super League aufgeboten. Zum Einsatz kam Bruchez jedoch nicht.

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