YB muss lange auf Mittelfeldtalent verzichten

Die Young Boys müssen monatelang auf Miguel Chaiwa verzichten. Das Talent hat sich in einem Länderspiel am Sprunggelenk verletzt.

Miguel Chaiwa (links) kann in diesem Jahr nicht mehr für YB spielen Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bittere Nachrichten für YB-Mittelfeldmann Miguel Chaiwa: Der 20-Jährige verletzte sich am vergangenen Dienstag im Spiel mit der sambischen Nationalmannschaft gegen Tschad an mehreren Bändern im rechten Sprunggelenk. Das Talent, das in dieser Saison in sechs Super-League-Spielen zum Einsatz kam, musste sich nun einer Operation unterziehen.

Auch wenn Chaiwa nicht zum Stammpersonal zählt, ist das eine weitere bittere Nachricht für den kriselnden Meister. Chaiwa, der auch auf der Aussenverteidigerposition spielen kann, ist der Fünfte auf der Verletztenliste. Neben ihm fallen zurzeit auch Saidy Janko, Patric Pfeiffer, Tanguy Zoukrou und Facinet Conte länger aus.