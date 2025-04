Am Wochenende musste YB-Captain Loris Benito schon nach wenigen Minuten verletzt vom Feld. Jetzt ist klar: Der Führungsspieler wird den Bernern länger fehlen.

1/4 Loris Benito muss verletzt pausieren. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Andrea Cattani Redaktor Sport

Gleich mit 0:5 wurden die Young Boys am vergangenen Wochenende in Luzern abgewatscht. Doch neben der heftigen Pleite kams für den Meister noch dicker: Captain Loris Benito musste schon in der Startphase verletzt vom Feld.

Jetzt geben die Berner ein Verletzungs-Update zum 33-Jährigen. Der Führungsspieler hat sich in der letzten Partie einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. «Der Innenverteidiger muss eine Wettkampfpause voraussichtlich zwischen zwei und vier Wochen einlegen», heisst es in einer YB-Mitteilung vom Dienstag.

Benito in dieser Saison schon mehrfach out

Benito fehlt den Bernern damit mehrere Spiele in der heissen Phase der Saison. Am Ostermontag empfängt YB den FCZ zur letzten Partie vor der Ligateilung. Die Young Boys haben die Teilnahme in der Championship Group schon auf sicher, der Rückstand auf den aktuellen Leader Basel beträgt allerdings schon acht Punkte.

Für Loris Benito geht damit eine Seuchensaison weiter. Den Start in die Spielzeit im Sommer verpasste der Aargauer noch wegen eines Kreuzbandrisses. Später folgten mehrere Zwangspausen wegen muskulären Problemen und einer Aduktorenverletzung. Nun muss Benito den nächsten Rückschlag hinnehmen.

