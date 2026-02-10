Matthias Phaëton verletzte sich vor dem Klassiker gegen den FCB. Der FCZ-Angreifer fällt deswegen mehrere Wochen aus.

Der FCZ muss mehrere Wochen auf Phaëton verzichten

Der FCZ muss mehrere Wochen auf Phaëton verzichten

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Ersatzbank des FCZ bleibt weiterhin dünn besetzt. Wie die Zürcher in einer Mitteilung bekannt geben, müssen sie rund vier Wochen auf Matthias Phaëton verzichten. Der 26-Jährige verletzte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Klassiker gegen den FCB (1:2) an der Wade. Die medizinischen Abklärungen haben nun ergeben, dass Phaëton mehrere Wochen ausfallen wird.

Noch näher dran am FC Zürich Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen