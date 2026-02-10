DE
Verletzung vor dem Klassiker
Der FCZ muss mehrere Wochen auf Phaëton verzichten

Matthias Phaëton verletzte sich vor dem Klassiker gegen den FCB. Der FCZ-Angreifer fällt deswegen mehrere Wochen aus.
Publiziert: vor 49 Minuten
Der FC Zürich muss rund vier Wochen auf Matthias Phaëton verzichten.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Die Ersatzbank des FCZ bleibt weiterhin dünn besetzt. Wie die Zürcher in einer Mitteilung bekannt geben, müssen sie rund vier Wochen auf Matthias Phaëton verzichten. Der 26-Jährige verletzte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Klassiker gegen den FCB (1:2) an der Wade. Die medizinischen Abklärungen haben nun ergeben, dass Phaëton mehrere Wochen ausfallen wird.

