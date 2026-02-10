Die Ersatzbank des FCZ bleibt weiterhin dünn besetzt. Wie die Zürcher in einer Mitteilung bekannt geben, müssen sie rund vier Wochen auf Matthias Phaëton verzichten. Der 26-Jährige verletzte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Klassiker gegen den FCB (1:2) an der Wade. Die medizinischen Abklärungen haben nun ergeben, dass Phaëton mehrere Wochen ausfallen wird.
