Magnin und der FCB, passt das? Sag uns deine Meinung

Der FCB hat einen neuen Trainer gefunden: Ludovic Magnin (46) soll künftig an der Basler Seitenlinie stehen. Was hältst du von dem Celestini-Nachfolger?

1/5 Vorgänger und Nachfolger an der Basler Seitenlinie: Fabio Celestini (r.) und Ludovic Magnin. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Der nächste Romand bitte! Beim FC Basel folgt Ludovic Magnin (46) auf Double-Trainer Fabio Celestini (49). Zwischen dem FCB und Magnin ist nach Blick-Informationen alles klar, aber noch kann es dauern, bis die Basler den Deal offiziell verkünden.

