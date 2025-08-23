Wegweisendes Spiel für Winti am Sonntag im Letzigrund gegen GC (14 Uhr): Ist das bereits ein Kampf gegen den Abstieg? Trainer Uli Forte hat turbulente Tage hinter sich – vor allem neben dem Feld. Das Winti-Inside.

1/5 Daumen hoch: Uli Forte ging nach der Pflicht im Cup halt neben dem Platz auf die Achterbahn. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Grosse Hoffnung für Winterthur gibt die Statistik

Gegen welche Legenden Neuzugang Martins einst debütierte

Die News der Woche

Uli Forte gönnt sich am Tag nach der problemlos erfüllten Pflicht in der 1. Cup-Runde gegen die viertklassige SV Schaffhausen (5:0) einen entspannten Familienausflug an die Chilbi in Wetzikon. Auf einer der Fun-Bahnen wird der FCW-Coach etwa ähnlich heftig durchgeschüttelt wie beim Super-League-Absturz vor zwei Wochen in St. Gallen (0:5). Beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein GC kalkuliert Forte mit etwas weniger persönlichen Drehmomenten.

Die grosse Frage

Ist der neue Verteidiger schon bereit für die Startelf? Marvin Martins (30) ist 39-facher Nationalspieler von Luxemburg, debütierte einst erfolgreich gegen Balotelli, Pirlo und Buffon (1:1 im Test gegen Italien 2014). Tendenz für Sonntag: nein. Er benötigt wohl weitere Trainingstage mit der Mannschaft, um auf die gewünschte Betriebstemperatur zu kommen.

Gesagt ist gesagt

«Ich wollte nicht alles auf den Kopf stellen!» Uli Forte auf die Frage, warum er im Cup gegen die Amateure vom SV Schaffhausen seine Stammelf auf den Rasen schickte, statt auf die Reservisten zu setzen.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sahitaj, Mühl, Arnold, Sidler; Zuffi, Jankewitz; Ulrich, Schneider, Beyer; Gomis.

Wer fehlt?

Neben dem Platz

Wann gibts das schon? Winterthur übersteht in Schaffhausen in der Arena in Herblingen die 1. Cup-Runde – und muss einen Monat später für die 2. Runde nochmals nach Herblingen. Dann gegen den FC Schaffhausen. Der erste Gegner, die Amateure der SV Schaffhausen, hatte sich im modernen Stadion ausserhalb der Stadt für die eine Partie eingemietet.

Hast du gewusst, dass …

… Winterthur seit über zwei Jahren und inzwischen sieben Spiele in Folge gegen GC ungeschlagen ist? Letztmals unterlag der FCW dem Rekordmeister am 22. April 2023 – beim 1:2 im eigenen Stadion.

Aufgepasst auf

Andrin Hunziker (22) – Noch wartet der Sturmhüne beim FCW auf seine Startelf-Premiere, im Pokal feierte er aber zumindest mal seine Torpremiere – und das nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Mit seiner Physis kann die Basel-Leihgabe die Winterthurer Offensive bereichern. Ob er gegen GC auch in der Super League erstmals reüssieren kann?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 3 Runden:

Arnold, Zuffi, Schneider alle 4,0 (3 Bewertungen) Mühl, Golliard, Sahitaj alle 4,0 (2)

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

GC-Trainer Gerald Scheiblehner verrät, dass man bei den Hoppers noch eins, zwei Spieler suche. Hier erscheint das GC-Inside.

4 Spieltag

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

So., GC – Winterthur, 14 Uhr

So., St. Gallen – Luzern, 16.30 Uhr

Verschoben wegen Europacup:

6.8., Basel – YB 4:1 (vorverschoben)

17.9., Sion – Servette, 19 Uhr

17.9., Lugano – Lausanne, 19 Uhr