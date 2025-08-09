1/7 St. Gallen bejubelt den dritten Sieg im dritten Spiel. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Gegen YB ist Winti-Captain Remo Arnold der beste Mann auf dem Platz, gegen den FCSG mag ihm rein gar nichts gelingen. Bei zwei Gegentoren sind der Innenverteidiger nicht gut aus, sein Katastrophenpass vor dem 0:4 ist der negative Höhepunkt einer miserablen Leistung. Und weil auch alle anderen Winterthurer kein Bein vors andere kriegen, hagelts in einem Spiel fast doppelt so viele Gegentreffer wie in der ganzen letzten Saison gegen den gleichen Gegner. Kurzum: Der FCSG hat sein Winti-Trauma besiegt. Uli Forte, der im Gegensatz zu den ersten beiden Saisonspielen auf eine Viererkette setzte, muss über die Bücher.

Hinweis: Maluvunu ab 46., Golliard ab 46., Hunziker ab 67. (zu kurzer Einsatz), Cueni ab 67. (zu kurzer Einsatz), Diaby ab 73. (zu kurzer Einsatz). Burkart bis 46., Jankewitz bis 46., Beyer bis 67., Zuffi bis 67., Sidler bis 73.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und so haben die St. Galler Spieler abgeschnitten

Wow! Was für ein Auftritt von Alessandro Vogt. Erst erzielt er im Stile eines Top-Stürmers aus der Drehung die Führung, dann holt er den Ball vor dem 2:0 mit der Brust runter und legt ihn wunderbar auf, ehe er das 3:0 selbst erzielt. Hinzu kommt ein Pfostenschuss. Winti-Coach Uli Forte bezeichnet den 20-Jährigen als «Glücksfall» für den FCSG. Und fordert auch gleich eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre. Für Vogt gibts die Note 6, auch alle anderen St. Galler überzeugen, obwohl die Elf bloss 36% Ballbesitz hat. Hervorzuheben ist die Grätsche von Captain Lukas Görtler, der sich erst den Ball holt und Geubbels mit einem wunderbaren Pass in die Tiefe lanciert. Hätten die Espen ihre Chancen besser genutzt, der FCW wäre mit einer noch höheren Niederlage zurück in die Eulachstadt gereist.

Hinweis: Baldé ab 66.(zu kurzer Einsatz), Konietzke ab 66. (zu kurzer Einsatz), Vladi ab 66. (zu kurzer Einsatz), Vallci ab 78. (zu kurzer Einsatz), Owusu ab 83. (zu kurzer Einsatz). Geubbels bis 66., Görtler bis 66., Vogt bis 66., Stanic bis 78., May bis 83.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.