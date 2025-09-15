DE
FR
Abonnieren
«Nach guten Spielen haben wir jetzt endlich mal gewonnen»
1:10
GC-Torschütze Asp Jensen:«Nach guten Spielen haben wir jetzt endlich mal gewonnen»

Trotz des ersten Sieges in der Super League
GC-Coach Scheiblehner ist nicht in Feierlaune

Trotz des ersten Saisonsieges ist GC-Trainer Gerald Scheiblehner nicht restlos zufrieden. Zu wacklig agiert die junge Mannschaft in der Schlussphase. Derweil feiert Neuzugang Abdoulaye Diaby sein Debüt im Dress der Zürcher.
Publiziert: 08:11 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Die Grasshoppers feiern nach dem 3:1-Sieg gegen Lausanne mit ihren Fans.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • GC feiert ersten Saisonsieg gegen Lausanne mit 3:1 im Letzigrund
  • Trainer Scheiblehner zeigt sich trotz Sieg selbstkritisch und demütig
  • 4481 Fans im Stadion, Neuzugang Diaby gibt Debüt nach Verletzung
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Als Schiedsrichter Luca Cibelli nach 93 Minuten das Spiel zwischen GC und Lausanne abpfeift, atmet ein Grossteil der 4481 Fans im Letzigrund auf. Der erste Saisonsieg der Hoppers ist Tatsache. Die Spieler lassen sich für das 3:1 vor dem GC-Anhang feiern. Nur einer wirkt nicht wirklich zufrieden: Trainer Gerald Scheiblehner.

An der Pressekonferenz nach dem Spiel gibt sich der Österreicher demütig. «In der ersten Halbzeit war es kein gutes Fussballspiel. Wir waren gegen den Ball sehr diszipliniert und haben wenig Räume zugelassen. Wir haben das Spielglück in den entscheidenden Momenten auf unsere Seite gezogen.»

Asp Jensen krönt starke Vorstellung mit Tor
4:14
Highlights im Video:Asp Jensen krönt starke Vorstellung mit Tor

Mit dieser Analyse hat er recht. Die Zürcher zeigen zwar lange ein ansprechendes Spiel, ziehen nach einer Roten Karte kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:0 davon. Doch dann schleichen sich Flüchtigkeitsfehler ein. Nur eine Minute nach dem dritten Treffer verkürzt Lausanne und drückt auf den Anschlusstreffer. GC droht, wie schon zweimal in dieser Saison, der sicher geglaubte Sieg zu entgleiten.

Winterthur-Spiel im Hinterkopf

Tatsächlich fällt auch noch der vermeintliche Anschlusstreffer der Lausanner, doch dieser zählt wegen Abseits nicht – und so retten die Grasshopper die drei Punkte über die Zeit. Angesprochen darauf, ob er nervös wurde, verneint Scheiblehner nicht: «Wichtig ist, dass die Spieler nicht daran denken. Das Winterthur-Spiel ist aber noch nicht lange her und man kann nicht leugnen, dass das im Hinterkopf ist. Wir hatten schon Glück, dass das Tor nicht mehr gefallen ist. Das gehört aber dazu.»

Man sei als Mannschaft noch nicht so stabil, das könne man aber auch nicht erwarten. «Ich denke aber schon, dass wir eine gute Entwicklung in den letzten Wochen gemacht haben. Deshalb haben wir uns das heute auch verdient.»

Schmerzhaftes Diaby-Debüt

Damit meint Scheiblehner seine jungen Spieler: «Die Burschen haben es sich verdient. Ich freue mich für die Mannschaft, weil es für viele der erste Sieg in der Super League überhaupt ist. Es sind viele junge Spieler dabei, die zum ersten Mal hier gewinnen durften. Das ist wichtig für die Moral.»

Um seinen unerfahrenen Spielern etwas mehr Stabilität zu verleihen, wurde Abdoulaye Diaby verpflichtet. Der gross gewachsene Innenverteidiger kommt bereits nach einer halben Stunde zu seinem Debüt im GC-Trikot, weil sich Captain Saulo Decarli verletzt hat. Sein Einstand ist aber schmerzhaft. Kurz vor der Pause rasseln er und Kévin Mouanga mit dem Köpfen zusammen. Beide müssen gepflegt werden, können aber mit einem Turban weiterspielen. Nach dem Seitenwechsel ersetzt Diaby diesen durch Pflaster.

Diaby (l.) erhält nach einem Zusammenprall ein Pflaster an die Stirn.
Foto: keystone-sda.ch

Gegenüber Blick gibt der Malier später Entwarnung: «Ich spüre meinen Kopf ein bisschen, aber es ist alles gut.» Sowieso überwiege die Freude über die ersten drei Punkte. Aber auch er gibt sich zurückhaltend: «Wir wissen, dass wir noch an vielen Dingen arbeiten müssen. Aber wir können trotzdem zufrieden sein, dass wir die ersten drei Punkte in dieser Saison eingefahren haben.»

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
5
5
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-4
3
10
FC Lugano
FC Lugano
5
-6
3
11
Servette FC
Servette FC
5
-6
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich