1/5 Sowohl das 1:0 als auch das spielentscheidende 2:1 erzielt Philip Otele am Samstag für die Basler. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Tobias Wedermann Fussballchef

Philip Otele (26) ist am Samstagabend der Aktivposten in der Basler Offensive, erzielt beide Tore zum 2:1-Sieg gegen GC. «Es war eine sehr gute Gesamtleistung des Teams», sagt Otele nach dem Spiel. «Wir haben im Vergleich zum Spiel in St. Gallen unsere Chancen genutzt, und da war mehr Kommunikation auf dem Platz. Jetzt müssen uns jetzt gut erholen und am Mittwoch gegen YB alles wieder von vorne zeigen.» Angesprochen auf mögliche Transfergerüchte um seine Person, sagt der Nigerianer: «Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe beim FC Basel einen Vertrag und bin Spieler von Basel.» Klar ist aber, dass Otele mit seinen mittlerweile elf Toren in 23 FCB-Pflichtspielen auch Begehrlichkeiten im Ausland weckt.

Etwas ins Detail geht er, wenn er über sein Spiel und die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Ludovic Magnin spricht: «Ich versuche in jedem Spiel, den Gegner anzulaufen, mit dem Ball ins Eins-gegen-eins zu gehen, Flanken zu schlagen oder Chancen zu kreieren», so Otele. Magnin gebe ihm Freiheiten, um seine offensiven Stärken auszuleben oder auch mal ins Dribbling zu gehen. «Er versteht, was für eine Art Spieler ich bin, und ermutigt mich dabei. Die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr positiv», so Otele.

Schmid als Otele-Peitscher für die Defensive

Sein Trainer lobt ihn nach dem Spiel in Basel aber nicht etwa für seine beiden Tore oder die Dauerbeschäftigung der GC-Abwehr. «Mir hat im Vergleich zum Auftaktspiel gefallen, wie er defensiv mitgearbeitet hat für das Team. Es ist ein sehr gutes Beispiel, das ich dem Team morgen zeigen kann. Wenn du defensiv mitarbeitest, wirst du offensiv belohnt», so Magnin.

Für diese defensive Mitarbeit brauchte es während des Spiels allerdings auch die eine oder andere Ansage seines Hintermanns Dominik Schmid: «Ich spreche sehr viel mit ihm und muss ihn viel pushen, damit er auch mal den Weg zurück macht.» Otele habe das gegen GC sensationell gemacht. «Wenn er offensiv so spielt, renne ich hinten gerne für ihn. Am Mittwoch gegen YB muss er genau wieder so spielen – das werde ich ihm sagen müssen», so Schmid.