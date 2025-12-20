DE
Thuns Bertone nach Sieg gegen FCZ
«Jetzt freuen wir uns auf die Ferien»

Leonardo Bertone spricht nach dem Sieg gegen den FCZ über das Spiel und seine wohlverdienten Ferien.
Publiziert: vor 41 Minuten
Die Highlights des 19. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
